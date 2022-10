non si trovava da ieri

È stata ritrovata questa mattina la donna che risultava scomparsa dalla giornata di ieri a Castel di Lucio, nel Messinese. Si trovava nella sua auto, infreddolita ma in buone condizioni di salute. La notizia è riportata dal giornale dei Nebrodi.

Ritrovata in auto stamani

Questa mattina la donna è stata raggiunta dentro la propria autovettura, nelle campagne tra Castel di Lucio e Pettineo. Si tratta di Lucia Rivilli, la donna di 38 anni che da ieri, intorno all’ora di pranzo, aveva fatto perdere le proprie tracce. Dopo l’allarme lanciato dai familiari sono immediatamente scattate le ricerche che hanno visto impegnati, senza soluzioni di sosta, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Mistretta, coordinati dal capitano Francesco Marino.

Le ricerche della donna da ieri

La 38enne, a bordo a una Fiat Panda di colore scuro, era stata intercettata dalle videocamere di sorveglianza del comune di Castel di Lucio, poste all’uscita del paese. Nessuna traccia invece veniva rilevata dalle videocamere di sorveglianza urbana all’ingresso del Comune di Pettineo. Le ricerche dunque, anche con l’ausilio di un elicottero dei carabinieri proveniente da Catania, si sono concentrate tra Castel di Lucio e Pettineo nell’intera area adiacente alla vallata dove scorre il fiume Tusa.

Ha acceso il cellulare ed è stata localizzata

Proprio in questa zona circoscritta dai militari dell’arma, in Contrada Votalavia, è stata ritrovata la mamma 38enne, dopo che la stessa, riaccendendo il proprio telefono cellulare, è stata localizzata dai Carabinieri. La donna è stata riaccompagnata a casa ed è stato attivato il servizio d’urgenza emergenza sanitaria per i dovuti accertamenti medici.

La denuncia dei familiari

La donna era scomparsa nel primo pomeriggio di ieri. Ha fatto perdere di sé ogni traccia e sono ore di angoscia per la famiglia che lancia l’allarme anche attraverso i social. La donna, secondo quanto racconta la sorella Rosalba, si sarebbe allontanata ieri da casa poco dopo mezzogiorno. E’ uscita con l’auto ma non ha fatto mai ritorno. Stamattina il ritrovamento.