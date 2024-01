Il cadavere individuato vicino alla spiaggia. Sul posto polizia e medico legale

Tragedia a Messina. Si sono spente, infatti, le speranze della famiglia di Paolo Mollica Nardo. Il cadavere dell’uomo di 42 anni scomparso lo scorso 10 gennaio a Messina è stato ritrovato oggi nella zona compresa tra Contesse e Villaggio Unrra nel primo pomeriggio.

Le ricerche iniziate subito dopo la denuncia dei familiari

Le ricerche sono state portate avanti costantemente: subito dopo la denuncia della famiglia, che ha pubblicato decine di appelli sui social, le forze dell’ordine hanno battuto palmo a palmo la città, insieme alla protezione civile e ai volontari.

In azione anche i droni

Sono entrati in azione anche i droni, che dall’alto hanno scandagliato tutta la zona sud: Mollica Nardo, come il fratello aveva raccontato su Facebook, era stato avvistato per l’ultima volta dodici giorni fa. Alcune telecamere lo avevano immortalato a bordo di un autobus.

“Le foto indicano di preciso il modo in cui è vestito attualmente – aveva scritto Giuseppe Mollica Nardo -. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattarci”. Lo shuttle, così come aveva sapere il fratello, era diretto a sud.

Si era occupata del caso anche Chi l’ha Visto?

Del caso si è occupata dopo pochi giorni anche la trasmissione televisiva Chi l’ha Visto? I familiari hanno continuato a pregare e a sperare di potere riabbracciare Paolo, ma le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato a pochi metri dalla spiaggia, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia. Il medico legale ha il compito di eseguire una prima ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso. Sarà poi la procura a stabilire se questa saranno esaustive o se proseguire con autopsia ed ulteriori approfondimenti.

Ritrovato morto giovane siracusano, era uscito in moto per una gita

Ad inizio ottobre un episodio simile. Venne rinvenuto in una zona di campagna di Ispica, nel Ragusano, il corpo senza vita di un 34enne di Solarino (Siracusa), che da aveva fatto perdere le sue tracce. Fabio Vita, impiegato in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia, è rimasto vittima di un incidente stradale con la sua motociclista, trovata a poca distanza dal corpo.

