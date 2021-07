È accaduto sulla sponda ionica calabra

Gli specialisti nautici del Nucleo Navale dei Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti all’alba di oggi per salvare una imbarcazione della Guardia di finanza in fiamme, a largo del comune di Africo Nuovo, a Reggio Calabria, sulla sponda ionica calabra.

Natante affondato nonostante le veloci operazioni

Nonostante la celerità delle operazioni, effettuati tramite motobarca-pompa VF1084 con a bordo anche la squadra 2a del distaccamento Nord del comando dei pompieri di Messina per dare maggiore supporto alle operazioni navali, nel raggiungere il natante in difficoltà non si è potuto fare nulla per salvarlo dal rogo ed è affondato poco prima dell’arrivo dei soccorsi.

Equipaggio portato in salvo

Tutto l’equipaggio è stato fortunatamente tratto in salvo. Sul punto dell’accaduto vi erano anche le vedette della capitaneria di porto. La squadra dei vigili del fuoco ha fatto ritorno a mezzogiorno, dopo aver completato ogni tipo di attività ed essersi assicurata del completamento delle operazioni in sicurezza. Alla fine un pericolo scampato davvero per poco.

In Sicilia diversi i precedenti

Sono stati diversi negli ultimi anni i precedenti di imbarcazioni in fiamme nelle coste siciliane. Nel 2017 un’imbarcazione di 8 metri è andata a fuoco al largo di Sant’Erasmo a Palermo. In soccorso sono arrivati i vigili del fuoco a bordo di una motovedetta che hanno spento il rogo. I cinque diportisti a bordo del natante danneggiato dal rogo si sono gettati in mare e sono stati soccorsi da altre imbarcazioni nella zona. Nel 2018 un’imbarcazione da diporto andò a fuoco tra Trappeto e Balestrate ed il natante che è affondato. Tutto è successo in pochi minuti ma anche in quel caso equipaggio salvato. Un anno fa invece a Siracusa due diportisti riportarono delle ustioni a bordo di una imbarcazione sulle acque di Cala Riva Bianche. Con loro altre due persone rimaste completamente illese.