Salvati dalla Capitaneria di Porto

Hanno riportato delle ustioni due diportisti che insieme ad altre due persone si trovavano a bordo di una imbarcazione sulle acque di Cala Riva Bianche, a Siracusa, andata in fiamme. L’incidente, sulle cui cause stanno indagando i militari della Capitaneria di Porto, gli stessi che hanno tratto in salvo le vittime, si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15,45. L’allarme è stato dato da uno dei 4 che, chiamando la sala operativa della Guardia costiera, ha avvertito di un rogo a bordo e così una motovedetta si è messa alla ricerca di quel natante. I militari hanno provveduto al loro trasbordo sul mezzo nautico militare mentre ad attenderli sulla banchina del Porto grande di Siracusa c’era il personale medico del 118 che ha provveduto alle cure.

Due mesi fa un incidente simile era accaduto nelle acque di contrada Isola, a ridosso del Porto. Si verificò lo scoppio di un incendio in una barca durante una escursione in mare. Gli occupanti, per evitare di trasformarsi in delle torce umane, si gettarono in acqua.