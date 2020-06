In contrada Isola, a Siracusa

Tragedia sfiorata nelle acque di contrada Isola, alla periferia sud di Siracusa, per lo scoppio di un incendio in una barca durante una escursione in mare. Gli occupanti, per evitare di trasformarsi in delle torce umane, si sono gettati in acqua ma qualcuno è riuscito a chiedere l’intervento dei soccorsi. L’imbarcazione era sotto costa ed i vigili del fuoco di Siracusa, arrivati qualche minuto dopo la segnalazione alla sala operativa del comando provinciale, sono riusciti a spegnere da terra le fiamme, che avevano ormai avvolto il natante. Le vittime sono poi risalite e le sono state prestate le cure: le loro condizioni sarebbero soddisfacenti. I pompieri stanno ancora accertando le cause che hanno scatenato il rogo, probabilmente una avaria o qualche altro problema meccanico potrebbero aver scatenato l’inferno.

Due giorni fa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Floridia, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in corsa ma le tre donne che erano bordo sono riuscite a mettersi in salvo. A salvarle è stato un passante che avrebbe avvisato la conducente del principio di incendio. A quel punto, hanno fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme lo divorassero. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ad intervenire dopo una segnalazione, riuscendo poi a spegnere il rogo. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare le fiamme è stato un guasto, non è chiaro per il momento se di natura meccanica o elettrica.

La settimana scorsa è accaduto, nel Siracusano, un episodio simile, infatti un furgone ha preso fuoco mentre stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Catania nel tratto vicino allo svincolo di Augusta. Per fortuna, anche in quel caso, il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme divorassero il mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa ed Augusta che hanno escluso la matrice dolosa, probabilmente si è trattato di un incidente, del resto, come affermato dallo stesso autista, ascoltato dai pompieri, il furgone aveva delle anomalie e stava per recarsi in un’officina.