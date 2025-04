L'incidente fatale

Un uomo di 47 anni, Daniele Catanzaro, originario di Giardini Naxos, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri, 17 aprile, a Taormina. L’episodio è accaduto lungo la strada provinciale 10, in via Luigi Pirandello intorno alle 21 in una delle principali vie di accesso alla città dal versante Sud.

La dinamica

L’uomo era a bordo di uno scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un muretto in pietra. L’impatto è risultato fatale: Catanzaro è morto sul colpo a cause delle gravi lesioni riportate.

Nell’incidente non sembrerebbe essere coinvolto nessun altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di stato del commissariato di Taormina ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.

Il cordoglio

In tanti si stanno stringendo intorno alla famiglia esprimendo affetto e vicinanza in questo momento di immensa sofferenza. Un uomo descritto da tutti come gentile e riservato, la cui vita è stata spezzata troppo presto.

“Ciao Daniele un dolore enorme che colpisce questa famiglia a poche ore dalla Santa Pasqua. Non ci sono parole, solo tanta tristezza. Veglia sulla tua famiglia da lassù” scrive Carmela.

Poi ancora: “Sempre gentile e sorridente…mi mancherà vederti la mattina in bottega con il tuo super panino…Ciao Daniele Catanzaro ..Non mi pare vero..Sono vicina alla famiglia” sono le parole di Ambra.