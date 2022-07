Sciame di api e calabroni lo assale, muore operaio nel messinese

Redazione di

09/07/2022

Un operaio, Salvatore Ruggeri, di 59 anni, è morto ieri a Letojanni, nel Messinese, probabilmente per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre stava andando a lavoro. L’uomo avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero colto di sorpresa e attaccato, concentrandosi soprattutto sul volto e sul capo.

Morto in ospedale poco dopo il ricovero

Il 59enne, come riporta oggi la Gazzetta del Sud, è stato trasportato in ospedale ma è morto subito dopo il suo arrivo. Per appurare con certezza la causa della morte è stato deciso che verrà eseguita l’autopsia al Policlinico di Messina.

Nell’Agrigentino salvato in extremis

Sono numerosi gli episodi simili che sono accaduti in Sicilia, alcuni dall’esito altrettanto tragico, altri invece no. Venne ad esempio salvato in extremis un uomo di 40 anni di Agrigento punto da una vespa mentre si trovava nella spiaggia delle Pergole di Realmonte. L’uomo, punto dall’insetto ad un’ascella, ha subito manifestato i classici segni dello shock anafilattico con gravi difficoltà respiratorie. Subito i bagnini, che hanno contattato il 118, sono intervenuti portando il quarantenne in un luogo riparato in attesa dei soccorsi. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso che è riuscito ad atterrare grazie alla bravura dei piloti e all’aiuto dei bagnanti. Il medico rianimatore, una volta a terra, ha somministrato una fiala di adrenalina al quarantenne che si è ripreso poco dopo. Il paziente poi è stato trasferito, sempre in elisoccorso, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La tragedia nel Trapanese

Nel Trapanese c’è un recente precedente dall’esito tragico. Un agricoltore di 54 anni, Giacomo Pisciotta, è morto in seguito a uno shock anafilattico provocato da punture di vespe. L’uomo, sposato e padre di figli, si trovava in un appezzamento di terreno di contrada Bosco, a Campobello di Mazara, con due operai, quando è stato assalito da uno sciame di insetti. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.