Oggi a San Filippo del Mela (Me) si svolgeranno i funerali di Delia Scimone, 52anni, vittima di un incidente avvenuto nel corso della prima domenica di agosto. La ragazza stava rientrando a casa a bordo della propria moto dopo aver terminato il turno di lavoro in un locale di Montalbano. La donna, dopo e aver percorso la strada provinciale verso il mare, sarebbe entrata in autostrada dal casello di Falcone per poi uscire a Milazzo. La sua vita si è fermata nel tratto di autostrada tra Falcone e Barcellona gettando nella disperazione i familiari ed i tanti amici. Questo pomeriggio alle 18 l’ultimo saluto nella sua città.

Le due donne che viaggiavano sull’altra auto sono ancora ricoverate all’ospedale di Patti. La conducente della Fiat Punto è stata sottoposta al test per verificare se si trovava in stato di alterazione psicofisica, che ha dato esito negativo. Gli agenti della Stradale intento continuano le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno anche proceduto, su disposizione del sostituto procuratore di Barcellona, Matteo De Micheli al sequestro dei due mezzi e del casco.

Sono tanti gli interrogativi a cui dovranno dare risposte certe gli agenti della Stradale intervenuti per i rilievi. In ogni caso, per cause in corso di accertamento, moto e auto si sono “toccate” e hanno perso aderenza dalla strada. La donna in sella alla moto, nell’impatto, pare abbia perso anche il casco e sia finita all’interno dello spartitraffico; ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto ed è morta sul colpo. Le due donne a bordo dell’auto, che ha capottato più volte dopo aver oltrepassato lo spartitraffico sulla sinistra, sono finite nelle due corsie opposte. E qui è stata evitata un’altra tragedia perché hanno rischiato di essere travolte dalle auto che, in quel momento, proseguivano in direzione Palermo.