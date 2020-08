Incidente mortale sulla Palermo Messina, in direzione del capoluogo siciliano. Lo scontro tra un’auto – una Fiat Punto su cui viaggiavano due donne – e una moto Dragster, alla cui guida vi era una 53enne.

L’incidente è avvenuto a circa 8 km dal casello di Falcone dove ha perso la vita sul colpo alla donna D.S., che a seguito del violento impatto sarebbe finita a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. La vittima viaggiava sulla motocicletta c oinvolta nell’incidente.

Ferite in modo lieve, le due donne a bordo dell’auto, che sono state soccorse e in stato di shock. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, due ambulanze e i vigili del fuoco che, con non poche difficoltà, hanno recuperato – a causa della scarsa visibilità – il cadavere della malcapitata.

Sul corpo della vittima verrà effettuato nei prossimi giorni l’autopsia: la salma della 53enne sarebbe già stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratta del quarto incidente mortale del fine settimana in corso. Nella serata di ieri è morta la vittima dell’incidente stradale lungo la Palermo Sciacca tra l’ingresso del carcere Pagliarelli e lo svincolo di Altofonte. Un’auto si è ribaltata e nello scontro è coinvolta anche una moto.

All’alba di ieri si era verificato un altro incidente nell’Agrigentino nel quale è morto con la sua auto, quella Autobianchi A 112 a cui teneva e con la quale spesso si faceva anche fotografare, un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia (Cl) rimasto vittima dello scontro avvenuto in contrada Giacchetto, a Canicattì (Ag). per questo scontro l’investitore di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio strada

un ventenne ha, invece, perso la vita a Gaggi sempre nel Messinese. Infine sono stati resi noti oggi i dati l’incremento degli incidenti negli ultimi mesi in alcune aree dell’isola