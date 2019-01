L'associazione sarebbe morosa per 22mila euro

L’Iacp, Istituto autonomo case popolari, si è rivolto agli avvocati per sfrattare l’associazione Acca Gaia, onlus che si occupa di disabilità, la quale sarebbe morosa per la somma di 22mila 213 euro.

Come scrive tempostretto.it, l’Istituto ha incaricato l’avvocato Gaetano Corvaja per chiedere le somme dovute all’associazione presieduta da Saro Visicaro o, in alternativa, lo sfratto della stessa dai locali. “La invito a rilasciare l’immobile detenuto, libero e sgombero da persone e cose entro dieci giorni, salvo che non intenda corrispondere gli arretrati relativi al piano di ammortamento concordato e i canoni a scadere. In caso di silenzio protratto per oltre quindici giorni, l’azione per il rilascio dell’immobile e il recupero del dovuto sarà riattivata”.

La onlus però non ci sta e risponde così alle richieste dell’Iacp e dei suoi avvocati: “L’Iacp chiede lo sfratto per la sede di una associazione che si occupa di disabili. Succede a Messina. Succede con un Ente regionale commissariato. Succede con un ente che ha fatto fallire il risanamento della città. Tutto ciò in presenza di un patrimonio immobiliare sfitto e non utilizzato e di centinaia di case e botteghe occupate”.

