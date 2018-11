Sabato 10 novembre, alle 10, nell'Aula del Consiglio comunale di Messina

Domani, sabato 10 novembre, alle 10, nell’Aula del Consiglio comunale di Messina si svolgerà un incontro organizzato dall’associazione “Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno” nel corso del quale si discuterà di Ponte sullo Stretto.

Come scrive tempostretto.it, all’incontro parteciperanno parlamentari nazionali e regionali, sindaci ed esponenti di partito siciliani e calabresi favorevoli alla realizzazione dell’infrastruttura ai quali sarà consegnata una maglietta con la scritta “Sì al Ponte” realizzata dalla stessa associazione organizzatrice dell’evento.

“Non è casuale – spiega Fernando Rizzo, coordinatore di “Rete Civica” – che l’invito sia rivolto alle forze politiche di ogni schieramento, Rete Civica è convinta che le residue speranze di crescita delle due regioni siano riposte nella capacità della “Politica” e dei politici siciliani e calabresi di superare le divisioni campanilistiche individuando un percorso condiviso. E’ opinione diffusa, ampiamente supportata dai fatti, che il completamento del Corridoio Scandinavo Mediterraneo (ex Berlino-Palermo) – inspiegabilmente interrotto a Salerno da diversi anni e originariamente previsto come primo Corridoio dall’Unione europea – costituisca l’elemento indispensabile per l’avvio di un effettivo processo di crescita economica e sociale di Sicilia e Calabria”.

