La minaccia l’ha fatta varie volte ma questa volta sembra che faccia sul serio. Il sindaco Cateno De Luca ha inviato al segretario generale del Comune la sua lettera di dimissioni dalla carica di primi cittadino a far data dall’8 di ottobre.

Il primo di ottobre presenterà la relazione di inizio mandato poi lascerà l’incarico. La sua scelta e le motivazioni saranno illustrate in una apposita seduta del Consiglio comunale di Messina che ha chiesto sia convocata per sabato 6 ottobre

Nei giorni scorsi de Luca era stato attaccato per non aver rinunciato alla carica di deputato regionale cosa possibile per effetto dello stop all’operatività della Commissione verifica poteri dell’Ars a causa dei contenziosi sulle elezioni regionali