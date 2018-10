Dopo la lettura di un duro documento in pregiudiziale la Cgil ha lasciato Palazzo Zanca. Mercoledì manifestazione in piazza. Orsa e Cisl (Massaro e Genovese) al tavolo per evitare la macelleria sociale di cui parlano Cgil e Uil e per difendere i lavoratori. Sull’intera operazione pesa il rischio fallimento di Messinambiente. Ecco cosa è emerso dal confronto di ieri sera

