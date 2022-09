Eletto vicepresidente del Sipad Massimo Pellegrino

Per tre siciliani arrivano importanti incarichi all’interno di una nota società nazionale medico scientifica. Si tratta di Massimo Pallegrino, Giuseppe Cimino e Giorgio Romano che al congresso Sipad, società italiana di patologia dell’apparato digerente nata nel 1977 per volontà del professore Francesco Mazzeo, sono stati eletti nel consiglio.

Avanzata del progresso tecnologico

In pochi altri settori della medicina l’avanzata del progresso tecnologico e della ricerca ha raggiunto vette maggiori che in chirurgia, e più in particolare in chirurgia della patologia addominale. Gli ultimi 30 anni sono stati caratterizzati da un aumento degli interventi mini-invasivi. Tutte le società scientifiche chirurgiche italiane hanno spostato i propri interessi innovativi verso questi aspetti. Tra queste la Sipad si è sempre distinta perché aggiunge a questo moderno modo di vedere una vision che coinvolge varie figure professionali per ciascuna patologia addominale.

Il congresso

I professionisti mettono in campo una sorta di collaborazione sia strutturale che di intenti, e più in particolare la collaborazione stretta tra chirurghi con radiologi interventisti, endoscopisti, gastroenterologi. Il 2 e 3 settembre scorsi si è tenuto a Patti, in provincia di Messina, il congresso nazionale della Sipad che ha avuto come tema “la multidisciplinareità nella ripresa: un valore aggiunto certezze e novità”. Presidenti del congresso i medici Massimo Pellegrino e Fabio Crescenti.

Confronto tra i luminari

Durante il congresso nazionale si sono trovati a confronto alcuni tra i migliori chirurghi generali, radiologi interventisti, endoscopisti e gastroenterologi che hanno affrontato temi come la collaborazione chirurgo-endoscopista in chirurgia bariatrica e in chirurgia delle vie biliari, chirurgo-radiologo interventista nelle metastasi epatiche, chirurgo con endoscopista, radiologo e gastroenterologo nella malattia diverticolare del colon. Al convegno hanno partecipato più di 120 iscritti provenienti da molte regioni d’Italia, di cui circa il 50% con un età inferiore ai 40 anni a riprova dell’interesse per gli argomenti trattati da parte delle nuove generazioni di medici.

Le elezioni

Durante il congresso inoltre si sono tenute le elezioni del consiglio direttivo 2022-2024 formato da 14 componenti. Su 14 componenti sono stati eletti ben 3 siciliani che andranno a ricoprire cariche prestigiose in seno alla società, come quella di Massimo Pellegrino, designato vice presidente nazionale, e di Giuseppe Cimino e Giorgio Romano nel ruolo di consiglieri nazionali.