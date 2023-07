Sentenza tribunale minori

Sei anni e otto mesi di carcere. Questa la condanna che il tribunale per i minorenni ha inflitto al giovane (diciassettenne al momento del fatto) processato con l’accusa di avere violentato una studentessa in una stanza di una residenza universitaria a Torino.

I fatti risalgono a fine ottobre 2022

La vicenda risale al 30 ottobre 2022. La ragazza aggredita è una ventiquattrenne di Messina che nel corso del procedimento, in qualità di persona offesa, è stata assistita dall’avvocato Silvia Lorenzino. Secondo quanto è stato ricostruito, l’imputato – di origine straniera – si era intrufolato in una delle palazzine della residenza e aveva bussato a una porta dopo l’altra fino a quando non ne aveva trovata una aperta.

Il giovane, che formalmente risiedeva fuori città con la famiglia ma che spesso non pernottava a casa, fu individuato e fermato un mese dopo dalla polizia nelle vicinanze del campus.

Il giovane è in carcere

Ora si trova in carcere. Il tribunale lo ha condannato alla pena proposta dal pubblico ministero Emma Avezzù.

Aggredita dal ragazzo, ferita giovane a Palermo, indagini della polizia

Aggredita all’alba dal ragazzo in pieno centro a Palermo. E’ quanto è successo ad inizio giugno ad una ragazza di 21 anni che stava rincasando a casa. Una lite tra i due giovani. Le urla della giovane e l’arrivo della polizia e dei sanitari del 118. L’aggressione è avvenuta in via Siracusa.

La giovane aveva una ferita alla gamba. E’ stata medicata dai sanitari del 118 ma ha rifiutato di andare in ospedale. Il giovane è stato fermato dagli agenti di polizia.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa successo. L’aggressione è avvenuta poco prima delle sette del mattino. Alcuni residenti raccontavano che il giovane, a quanto pare l’ex fidanzato della ragazza palermitana di 21 anni l’aveva aspettata sotto casa. Non appena la vittima stava facendo rientro a casa sarebbe stata aggredita. Prima verbalmente poi sarebbe stata colpita. Chi ha sentito le urla parla di un giovane fuori di sé che l’avrebbe colpita più volte provocandole una ferita alla gamba. Sono stati gli agenti di polizia a soccorrere la ragazza.

I poliziotti sono intervenuti chiamati da alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla scena.