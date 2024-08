Tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. Con queste accuse un 45enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dopo aver colpito con un coltello la convivente, 30enne.

L’intervento delle forze dell’ordine

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri nel centro in provincia di Messina, quando i Carabinieri, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in un appartamento del centro, dove era stata segnalata una lite in famiglia. Nel luogo indicato, i militari dell’Arma hanno trovato già i sanitari del 118, intervenuti in soccorso di una donna che, poco prima, al culmine di un litigio, era stata aggredita e colpita con un coltello dal convivente che si era allontanato subito dopo aver commesso il gesto.

Le ricerche e la cattura

I militari hanno quindi avviato le ricerche dell’uomo, che, rintracciato pochi istanti dopo nelle vicinanze dell’abitazione, ancora con le scarpe sporche di sangue, è stato bloccato e condotto in caserma. Sono stati quindi effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire quanto avvenuto da parte dei Carabinieri, che, nel sopralluogo effettuato nell’abitazione, hanno trovato e sequestrato un coltello da cucina, intriso di tracce di sangue, utilizzato dall’uomo nei confronti della convivente.

In carcere

La vittima, una 30enne, è stata trasportata e medicata presso l’ospedale di Milazzo. La donna per fortuna ha riportato ferite non gravi. L’arrestato invece è stato portato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Coordinamento delle attività e accuse formali

Tutte le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera, particolarmente attenta a dare sempre pronte ed efficaci risposte ai reati in danno delle vittime vulnerabili. L’uomo ora dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.