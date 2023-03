Richiesta disponibilità a lavorare su turni e a brevi trasferte

Tigotà, azienda padovana leader nella vendita di prodotti per cosmesi e cura per la casa, è alla ricerca di personale per i suoi punti vendita in Sicilia.

Il gruppo Tigotà è già presente sul territorio siciliano con il suo negozio di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania e con un nuovo store in fase di apertura a Messina.

Scopriamo insieme quali sono le figure al momento ricercate.

Le posizioni aperte

L’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:

Allievo/a referente di punto vendita – Messina (ME);

– Messina (ME); Addetto/a al rifornimento scaffali – Messina (ME);

– Messina (ME); Consulente di bellezza/beauty – Messina (ME);

– Messina (ME); Addetto vendita – Messina (ME) ;

; Addetti vendita Categorie protette – San Giovanni La Punta (CT);

(CT); Consulente di bellezza/beauty – San Giovanni La Punta (CT).

Gli allievi/referenti di punto vendita e gli addetti vendita si occuperanno dell’ accoglienza e dell’assistenza dei clienti, dell’utilizzo della cassa, così come del riassortimento delle merci e dell’ organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino.

Gli addetti al rifornimento degli scaffali saranno responsabili del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell’ assistenza al cliente.

I consulenti di bellezza gestiranno il reparto dedicato ai prodotti di profumeria, cosmesi e make-up, offrendo ai clienti supporto e consigli di bellezza personalizzati e professionali.

I requisiti

I neoassunti, qualunque sia il profilo di proprio interesse, saranno inseriti negli store Tigotà con un contratto a tempo determinato full-time. Il lavoro sarà distribuito su turni (anche festivi) e saranno in ogni caso richieste flessibilità, buone capacità comunicative, organizzative e di gestione dello stress, disponibilità a brevi trasferte, attitudine alla vendita e al contatto con il pubblico, capacità di gestione di un team di lavoro, diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale ed esperienza nel settore.

Come candidarsi

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura tramite la sezione “Lavora con noi” del sito Tigotà, selezionando come regione di interesse la Sicilia.

Tigotà, un’azienda in espansione

Tigotà, marchio padovano creato da Tiziano Gottardo, specializzato nella vendita di cosmetici, prodotti per la cura della persona e della pulizia della casa, continua il suo piano di espansione in tutto il territorio italiano.

Il primo punto vendita fu aperto a Carpi, in provincia di Modena nel 2009 e oggi il gruppo può contare su 700 store sparsi sul territorio ed è presente anche in Svizzera con 3 punti vendita.

Degno di nota anche lo shop online con quasi 20 mila referenze e la consegna a domicilio.

Tigotà rappresenta oggi una realtà solida, dinamica e in continua crescita, impegnata nel sociale e nella promozione di progetti educativi, una comunità che coinvolge oltre 4900 persone.