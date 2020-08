è quanto trapela da fonti investigative

Sono continuate per tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, e proseguono oggi con l’aiuto delle forze dell’ordine, le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso con la madre il 3 agosto scorso, dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi ieri nei boschi di Caronia, a 500 metri dall’autostrada.

Gli investigatori, esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e ascoltando testimoni, vogliono appurare cosa abbia fatto la donna nei venti minuti trascorsi tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant’Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l’auto da cui è scesa camminando, sembrerebbe col bimbo in braccio, lungo l’autostrada e facendo perdere le sue tracce.

Ci sono voluti 5 giorni per ritrovare il cadavere e una intera giornata per accertare che apopartenesse a Viviana. La conferma è arrivata dalla fede che la donna aveva al dito, secondo quanto si apprende da fonti investigative: all’interno della fede nuziale c’è scritto il nome del marito, Daniele Mondello, che nei giorni scorsi aveva lanciato un video appello a Viviana nella speranza che fosse viva ed in buona salute insieme al figlioletto.

Nonostante il cadavere sia irriconoscibile, tanto che sarà necessario eseguire l’esame del Dna, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si tratti proprio di Viviana.

L’attenzione adesso si cocnentra sul piccolo Gioele che era con la mamma al momento della scomparsa avvenuta il 3 agosto e del quale non ci sono ancora tracce. Le ricerche del bambino sono riprese con un massiccio impegno di uomini, mezzi e cani molecolari che proseguiranno per tutta la notte. L’area divisa per reticoli e’ di oltre 300 ettari. Le ricerche si svilupperanno a partire dal punto in cui e’ stato ritrovato il cadavere della donna.

Il ritrovamento del cadavere, in linea d’aria, è avvenuto a meno di un chilometro dalla galleria Pizzo Turda nella quale Viviana Parisi ha avuto il lieve incidente con il furgone degli operai di una ditta di manutenzione. Secondo quanto si è appreso con la ricostruzione degli stessi operai, che si sono subito fermati per deviare il traffico, la donna avrebbe proseguito per un tratto e poi sarebbe scomparsa.

I vigli del fuoco hanno seguito le sue tracce per alcune centinaia di metri. La logica avrebbe voluto che Viviana imboccasse un varco sul lato destro della carreggiata. Invece, la posizione in cui è stato ritrovato il cadavere, indica che la donna si sarebbe allontanata a piedi dall’autostrada scavalcando il guard rail dalla parte sinistra. Dopo qui si sarebbe allontanata per alcune centinaia di metri prima di trovare la morte nella boscaglia vicina.

Gli operai hanno sostenuto che la donna era da sola (altri dicono che fosse con il figlio). Resta da capire a questo punto dove sia finito Gioele.