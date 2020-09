Continuano le ricerche di altri eventuali resti

Continuano le indagini di laboratorio sul cranio del piccolo Gioele Mondello al laboratorio di Geologia dell’Università di Messina. Il cranio, insieme ai resti dilaniati sono stati rinvenuti nel bosco di Caronia lo scorso 19 agosto dopo giorni di ricerche. Sul luogo del ritrovamento è stato prelevato del terriccio e restano da analizzare i traumi presenti. Intanto tra i boschi di Caronia continuano le ricerche di altri eventuali resti.

Le indagini sul giallo di Caronia continuano a piccoli passi. Gli investigatori stanno cercando di mettere assieme i tasselli che ogni giorni si aggiungono alla vicenda della morte di Viviana Parisi e del suo bambino di 4 anni. Le indagini ancora non tralasciano nessuna pista. “Non abbiamo ancora analizzato – dicea il medico legale, Daniela Sapienza – i traumi sul cranio, cosi come è ancora decisamente prematuro parlare della lesività della macro fauna. Stiamo andando per step, diamo prima la precedenza a questo tipo di esame e poi faremo le valutazioni medico legali di cui abbiamo parlato”.

Intanto al dipartimento di Geologia Forense dell’UniMe sono stati condotti gli accertamenti disposti dal procuratore di Patti sul cranio del piccolo Gioele, alla presenza dei medici legali nominati dal magistrato, aventi un ruolo di coordinamento ed anche dei consulenti di parte. “Si sono limitati soltanto a repertare terriccio e fogliame ed altro materiale che è stato rinvenuto, ciò che stato prelevato servirà proprio a questo, a stabilire se il bambino sia stato spostato o, se sia rimasto lì dove è stato ritrovato”. Queste le parole dell’avvocato Antonio Cozza, legale della famiglia Parisi.

“Abbiamo fatto un prelievo sui reperti geologici dei resti cadaverici – precisa il medico legale Elvira Ventura Spagnolo – abbiamo prelevato materiale geologico, quindi terra, in particolare terriccio”. Il piccolo Gioele è stato spostato? “Non è così che si procede, abbiamo ancora da lavorare, solo al termine delle operazioni avremo un quadro completo, è una attività che andava fatta, cercheremo di rispettare le tempistiche che ci sono state assegnate, a seguire ci sarà attività sui reperti cadaverici.