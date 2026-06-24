Scontro tra un'auto e un pullman

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 40 anni durante la notte scorsa lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Il tragico impatto si è verificato intorno alle 2:30 all’interno della galleria Taormina, nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo, trasformando la notte in un dramma.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito, i vigili del fuoco e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane, impegnati nelle complesse operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

La dinamica del violento impatto

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la vittima viaggiava a bordo di una Fiat Sedici. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobile ha tamponato violentemente un pullman che si trovava in panne proprio all’interno della galleria, poco prima dell’uscita. Lo scontro è stato talmente violento da non lasciare scampo al conducente del mezzo pesante.

Ferita la figlia della vittima e autostrada bloccata

A bordo della vettura era presente anche la figlia piccola dell’uomo. La bambina è rimasta ferita nell’impatto ed è stata soccorsa dal personale medico, che l’ha trasportata d’urgenza in ambulanza al Policlinico di Catania. Attualmente si trova ricoverata presso la struttura sanitaria etnea; i medici mantengono la riserva, ma la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale della zona per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Il tratto di autostrada compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania, è stato provvisoriamente chiuso al transito, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per tutti i veicoli diretti a sud.