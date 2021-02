L'incidente

Tragedia nel Messinese, morto ciclista di 17 anni

Investito da un furgone

Un ciclista di 17 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, è morto dopo essere stato investito da un furgone a Gualtieri Sicaminò (Me). I sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente con un elicottero del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

La strada dove è avvenuta la tragedia risulta chiusa al transito da alcuni giorni per consentire alcuni interventi di messa in sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, uno dei camion della ditta che sta eseguendo i lavori stava facendo una manovra in contrada Tavia, quando il ragazzo è stato investito ed è morto probabilmente sul colpo.