Tragico scontro frontale lungo la strada Statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 106,900. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate intorno alle 11.30 di questa mattina lungo la nazionale in territorio del Comune di Capo d’Orlando.

Si tratta di una Fiat Seicento e di una Fiat Panda provenienti da direzioni di marcia opposte. Il violentissimo urto ha causato il ribaltamento della Seicento che poi si è anche accartocciata su se stessa terminando la propria corsa con una parete perimetrale. Meno gravi i danni riportati dall’altra vettura, anch’essa finita contro un muro dopo lo scontro.

La vittima

La vittima dell’incidente è una donna che viaggiava, però, a bordo della Panda ovvero dell’auto apparentemente con meno danni. Tutti feriti, invece, gli occupanti della Seicento. Si tratta di tre persone che sono state estratte dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Soccorsi i tre sono stati portati in ospedale.

La circolazione

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando che condurranno le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Insieme a loro i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso e ben tre ambulanze oltre agli addetti dell’Anas per il ripristino della circolazione. La SS 113, però, è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è indirizzato su viabilità locale.

Si tratta di un tratto di strada già noto e in passato teatro di numerosi incidenti stradali anche gravi.