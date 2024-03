Operazione eseguita dalla guardia di Finanza di Messina

La guardia di finanza di Messina, nell’ambito di articolate indagini a contrasto delle frodi fiscali in materia di crediti d’imposta, sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal gip peloritano, su richiesta dalla procura messinese, a carico di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite compensazioni fiscali ed autoriciclaggio.

Le fiamme gialle hanno proceduto anche al sequestro di beni per 37 milioni di euro. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso gli Uffici della Procura alla presenza del procuratore Capo di Messina Antonio D’Amato

Lo scorso anno sequestrati 8 milioni a Palermo

Bonus edilizi nel palermitano con investimenti in cripto valute per 8 milioni di euro. Nell’aprile del 2023 i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, della procura e convalidato dal gip di Palermo, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

Nel corso dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Giorgia Righi, sono state individuare due società palermitane: la Vmh Consulting e la Ausonia, entrambe legalmente rappresentate da Vittorio Macaluso.

Nel corso delle indagini sono state individuate due società di capitali con sede a Palermo, operanti nel settore edile, che secondo le indagini dei finanzieri erano, in realtà, solo società di facciata non avendo strutture e mezzi idonei per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto di bonus. Una di queste era stata costituita in pieno periodo pandemico. Queste ditte avrebbero emesso fatture false relative ad interventi di riqualificazione edilizia in realtà mai eseguiti, al fine di maturare indebitamente i relativi crediti che fanno riferimento al bonus facciate, per cui è prevista la detrazione delle spese nella misura del 90%; all’ecobonus, per cui è prevista la detrazione delle spese nella misura del 65%; al bonus recupero patrimonio edilizio, per cui è prevista la detrazione delle spese nella misura del 50%.

I titolari delle società avrebbero, così, conseguito fittizi crediti d’imposta per oltre 6 milioni di euro. Crediti che attraverso l’opzione dello sconto in fattura, previsto dal decreto rilancio, sarebbero stati ceduti alle due citate società, che in parte li avrebbero monetizzati cedendoli a intermediari finanziari o ad altre persone giuridiche. Una quota dei profitti, per un importo di oltre un milione di euro, è stata poi riutilizzata dal principale indagato attraverso investimenti in oro nonché in criptovalute, detenute su diverse piattaforme online.