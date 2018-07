I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Tindaro Labruzzo Calco’, 36 anni, con l’accusa di truffa.

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma l’uomo avrebbe truffato l’Agea erogatore dei contributi pubblici dell’attività agricola, attestando falsamente il possesso dei terreni a Montalbano Elicona che non erano suoi, presentando anche dei contratti di tre ignari proprietari, avendone falsificato la firma e riuscendo a far registrare i contratti presso l’Agenzia del’Agea ha poi erogato finanziamenti per 165 mila euro.