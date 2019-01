Nel messinese

I carabinieri hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva dall’esercizio dell’attività d’impresa, emessa dal Gip di Patti Eugenio Aliquò, a Natalia Carianni, 35 anni, titolare di una agenzia di viaggi a Brolo (Me). La donna è accusata di truffa e appropriazione in danno di clienti che si rivolgevano a lei per l’organizzazione di viaggi e vacanze.

I militari hanno ricostruito almeno quindici episodi di truffa ed uno di appropriazione indebita. L’indagata riusciva a farsi consegnare, mediante pagamenti in contanti, bonifici bancari o ricariche postepay, cospicue somme di denaro di importo variabile dai 300 ai 2.000 euro senza poi organizzare i viaggi. I militari hanno sequestrato inoltre lo scorso mese cinque carte prepagate dell’indagata e sulle quali confluivano le somme di denaro versate dagli ignari clienti dell’agenzia.