lungo la SS114 Tremestieri

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato un motociclista perchè alla guida ubriaco, ha aggredito un poliziotto.

I poliziotti delle Volanti hanno fermato ieri in flagranza Giovanni Lombardo, messinese, 47 anni, accusato di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

L’uomo, alla guida di un ciclomotore, è stato notato dai poliziotti lungo la SS114 Tremestieri per l’andatura anomala del mezzo. A conferma dello stato di ebrezza in cui si trovava, il 47enne si è fermato e ha cominciato ad inveire contro alcune persone presenti davanti un esercizio commerciale. Sottoposto a controllo, ha prima insultato e minacciato uno dei poliziotti per poi spintonarlo e colpirlo a calci.

Dal test è emerso che la presenza di alcool era nettamente superiore a quanto consentito dal Codice della Strada. È stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza e per oltraggio e rifiuto a fornire le proprie generalità.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 47enne, è stato posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.