Musica, emozioni, luci, magia.

L’attesa è alle stelle. Il prossimo 18 luglio, lo Stadio Franco Scoglio di Messina si trasformerà in un gigantesco tempio della musica live, pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… La tournée – prodotta da Vivo Concerti e promossa da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il comune di Messina – ha registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo, a conferma di un fenomeno che ormai travalica i confini della musica per diventare un rito collettivo.

Un palco monumentale per un artista fuori scala

Ultimo non si accontenta di ripetere i successi passati. Per questo nuovo giro di concerti ha scelto di fare le cose in grande, alzando ancora l’asticella in termini di produzione e impatto scenico. Il palco misurerà 65 metri di larghezza per 24 di altezza, dimensioni imponenti che ne fanno uno dei set più spettacolari mai allestiti per un artista italiano.

A dominare la scena, una passerella di 30 metri che riproduce la forma della celebre chiave che Ultimo porta al collo, simbolo del suo percorso artistico e personale. E come sfondo, oltre 900 metri quadrati di ledwall, potenziati da più di 600 corpi illuminanti capaci di trasformare ogni canzone in un’esperienza immersiva e sensoriale.

La Generazione Ultimo: un popolo che cresce

Non si tratta solo di concerti, ma di veri e propri raduni di una comunità che Ultimo ha saputo creare e ispirare. La Generazione Ultimo è composta da centinaia di migliaia di persone di ogni età, unite da un senso di appartenenza profondo. Ogni data è un appuntamento che si rinnova anno dopo anno, con un entusiasmo che non accenna a diminuire. L’artista romano, durante l’annuncio del tour, lo aveva detto senza mezzi termini: “Finché ci sarete voi con me, io da qui non mi muovo”. Un messaggio di reciprocità che i fan hanno raccolto, trasformando ogni stadio in una festa indimenticabile.

Numeri che parlano di un successo senza precedenti

Ultimo, classe 1996, a soli 29 è già un recordman assoluto. Il suo palmarès racconta una carriera inarrestabile: 42 stadi conquistati, oltre 1.750.000 biglietti venduti, 6 album inediti, 84 dischi di platino e 17 dischi d’oro. La sua musica ha superato i 3,5 miliardi di streaming su Spotify e nel 2024 ha occupato stabilmente la classifica dei 100 album più venduti in Italia, piazzando ben 5 album nella Top of the Music FIMI/Gfk.

L’ultimo traguardo è arrivato con l’uscita di ULTIMO LIVE STADI 2024, primo album live della carriera, subito balzato in vetta alla classifica FIMI, un risultato che mancava da sei anni per un disco live di un artista italiano. A coronare un anno straordinario, il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024, ulteriore conferma di un talent che sta ridefinendo il panorama musicale nazionale.

Con ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, la favola di Ultimo si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo. E se i numeri sono questi, c’è da scommettere che la storia è appena cominciata.