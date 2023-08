Dopo il grande successo del tour del 2023, il cantante Ultimo si rilassa alle isole Eolie in compagnia di amici. Giri in barca e tanto divertimento. Il cantante si dimostra rilassato e già pensa al tour del 2024. Parole di elogio per la nostra bellissima Sicilia, che lo ha accolto e coccolato durante queste vacanze estive.

“Grazie, Sicilia bedda”

“Grazie Sicilia bedda – scrive il famoso cantautore romano su Instagram -. Grazie perché ogni anno mi ospiti con amore e gentilezza, proprio come scrivevo giorni fa. L’anno prossimo suonerò allo stadio san Filippo di Messina e ti restituirò con tutto me stesso quest’energia che mi è rimasta addosso… sulla pelle e nel cuore”.

Anche l’anno scorso aveva scelto la nostra Isola per trascorrere le vacanze estive. Il suo ritorno dimostra, quanto sia innamorato della Sicilia.

Il tour di Ultimo

Ultimo ha salutato il 18 luglio dal palco di San Siro di Milano (doppio sold out conclusivo del tour “Stadi 2023 – La favola continua”) il suo pubblico, stringendolo in un lunghissimo abbraccio in ginocchio.

Sulle note di “Sogni appesi”, brano che chiude i suoi concerti, ha dato appuntamento a tutti al 2024 per il prossimo tour. I fan non si sono fatti trovare impreparati, comprando 60mila biglietti nella prima mezz’ora online.

Nel corso delle sei date (Lignano Sabbiadoro, Roma e Milano) Ultimo ha presentato uno show di oltre due ore di musica ed emozioni. Un tour che ha chiuso il sipario con un totale di 342.532.

Numeri che lo stesso Peter pan della musica italiana stenta a crede. “Vorrei abbracciare tutti i 342.532 e in un certo senso è come se lo avessi fatto – scriveva Ultimo sui social a tournée conclusa-. Se un vecchio pazzo che parla alle persone un giorno mi avesse detto che tra Roma e Milano avrei suonato per oltre 300.000 persone avrei sorriso e detto “dai non scherzare”. I siciliani lo attendono nel 2024 allo stadio San Filippo, per condividere con il cantante grandi emozioni.

