Lieto fine per un 75enne di Giardini Naxos

Era partito da Giardini Naxos verso l’aeroporto di Catania per accogliere degli amici ma non si erano più avute notizie da ieri. L’allarme dei familiari ed il lieto epilogo. L’uomo, Francesco Borbone, un anziano di 75 anni è stato ritrovato poco fa a Capo d’Orlando, sempre nel Messinese.

Ne dà notizia il figlio Omar Giuseppe Borbone attraverso i social: “Non so a quale Santo ringraziare… Lo abbiano trovato… Io e la mia famiglia vi ringraziamo immensamente per il prezioso aiuto che ci avete dato nel cercarlo… Il mio papà in stato confusionale è stato trovato a Capo d’Orlando…”.

La scomparsa

Francesco Borbone, è scomparso ieri pomeriggio. A lanciare l’allarme erano stati i familiari che si erano rivolti ai carabinieri. L’uomo, che vive a Giardini Naxos nel Messinese, intorno alle 15.30 si è messo alla guida di una Renault Captur di colore blu diretto all’aeroporto di Catania per accogliere alcuni amici, ma da allora non si avevano più avute sue notizie. Non aveva con sé il cellulare ed al momento della scomparsa indossava un maglione a righe blu, nere e grigie, jeans e mocassini neri.

Il messaggio del figlio sui social

Il figlio Omar Giuseppe, sui social, aveva chiesto aiuto per il ritrovamento del padre. Questo il post del figlio su Facebook:

“Ieri 23 Maggio mio padre (Borbone Francesco) è uscito di casa (Giardini Naxos) intorno alle 15.30 con la mia auto Renault Captur ( quella in foto) per recarsi in aeroporto (Catania Fontanarossa

Da ieri non è rientrato a casa e non abbiamo più sue notizie. Sono state allertate le forze dell’ordine, contattato gli ospedali con esito negativo. Non ha con sé il cellulare. Condividete per favore. Più siamo e più probabilità abbiamo di trovarlo”.

Storia a lieto fine anche nel Ragusano

Ad inizio aprile storia a lieto fine per un uomo nel Ragusano con problemi di salute, era scomparso da casa facendo perdere ogni traccia di sé. Alla fine, dopo qualche ora di ricerche, è stato ritrovato a pochi chilometri da casa. Aveva qualche piccola contusione ma complessivamente era in buone condizioni di salute. Sono state ore di grande ansia per la piccola comunità di Sampieri, nel Ragusano, dove per l’appunto erano state avviate le ricerche.

Ad avere fatto perdere ogni traccia di sé ieri nel primo pomeriggio Giovanni Cannella, 75 anni. I familiari hanno avuto grande paura in considerazione delle condizioni di salute dell’uomo. Soffre infatti di vuoti di memoria e per questo si era temuto il peggio. A mettersi in moto volontari, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Nel tardo pomeriggio la prefettura di Ragusa aveva poi messo in moto anche le unità cinofile del dipartimento regionale della protezione civile.

Questa grande mobilitazione ha permesso di rintracciare l’anziano che era scomparso. Trovato a pochi chilometri da casa con qualche graffio e contusione. Si ipotizza che possa essere caduto. Era in stato confusionale ma comunque in buone condizioni di salute.