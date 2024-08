Messinaservizi Bene Comune S.p.A. informa che nelle scorse notti, presso l’isola ecologica di Spartà, si sono verificati gravi episodi di vandalismo e furti ai danni di tre dei nostri veicoli operativi. Questi atti delittuosi hanno incluso il furto di catalizzatori, essenziali per il funzionamento dei veicoli, causando ritardi nella raccolta differenziata, in particolare nell’Area Nord della città.

Denuncia alle autorità e indagini in corso

Abbiamo immediatamente formalizzato una denuncia alle autorità competenti e forniremo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo. Tali atti non hanno solo colpito i veicoli di Messinaservizi, ma anche altri mezzi utilizzati da società con cui collaboriamo anche in Area Centro.

Impegno per la continuità del servizio

Messinaservizi è impegnata a garantire la continuità e l’efficacia dei servizi offerti alla cittadinanza e sta lavorando intensamente per ripristinare la piena operatività. A seguito di tali atti la Messinaservizi Bene Comune aumenterà i controlli nelle tre Aree per evitare che tali episodi possano ripetersi.

Vandalizzati gli uffici dell’Amat di via Basile

Un mese fa sono stati danneggiati gli uffici dell’Amat in via Ernesto Basile, accanto alla cittadella universitaria. La struttura si trova in uno dei nodi di interscambio dei mezzi del trasporto pubblico di Palermo. Nella notte del Festino i vandali sono entrati dentro gli uffici e hanno messo a soqquadro le stanze. La scoperta è stata fatta stamattina. Indagini in corso.

I danni

Sono stati danneggiati server e pc, i bagni e i distributori automatici di snack e bevande. Vetri in frantumi, distrutte sedie, arredi e sanitari.

Indagini in corso

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori che hanno commesso l’atto vandalico. Si sta verificando se è stato rubato qualcosa dagli uffici.