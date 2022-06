l'atteso concerto il 17 giugno

Migliaia di persone in arrivo a Messina il 17 giugno in occasione del concerto di Vasco Rossi e in città si verificano alcuni importanti cambiamenti. Innanzitutto cambia la sede dove effettuare i tamponi per accertare la positività o meno al Covid19. Stop all’esecuzione degli screening al Palarescifina, si cambia luogo.

Dal 16 al 18 giugno tamponi all’ex Gasometro

Per tre giorni, da giovedì 16 a sabato 18 giugno tutti i tamponi, compresi quelli programmati dalle USCA, al Palarescifina saranno trasferiti esclusivamente all’ex Gasometro (alla fine del viale Giostra, prima degli imbarchi per la Caronte) al fine di agevolare l’utenza e non creare eventuali disagi dovuti al concerto di Vasco Rossi che richiamerà migliaia di persone nella zona Sud.

Tamponi dalle ore 8 alle ore 20

L’orario sarà sempre dalle ore 8 alle ore 20; si pregano quindi i cittadini interessati a recarsi nella suddetta area ex Gasometro per effettuare lo screening.

Cambia la viabilità, chiuso lo svincolo di S. Filippo

Ad integrazione delle disposizioni viarie già comunicate dal Comune di Messina, Autostrade Siciliane fa sapere che in occasione del concerto di Vasco Rossi, che si terrà venerdì 17 giugno presso lo stadio comunale Franco Scoglio, lo svincolo “S. Filippo” della tangenziale autostradale messinese rimarrà chiuso dalle ore 08.00 del mattino, sino a cessate esigenze. Gli unici mezzi autorizzati al transito saranno i bus, i mezzi forniti di apposito pass e i viaggiatori muniti di biglietto di ingresso allo stadio.

Sospesi i cantieri mobili, potenziati i servizi agli utenti

Inoltre, per snellire la viabilità in occasione dell’evento, sulle autostrade A18 e A20 è stata predisposta la sospensione di tutti i cantieri mobili ed il potenziamento dei servizi agli utenti ai caselli.

L’atteso concerto, Vasco torna in Sicilia

Quella di Messina è l’unica tappa in Sicilia del nuovo tour di Vasco Rossi. Il tour è iniziato a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si concluderà a Torino il 30 giugno 2022.