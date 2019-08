Sette le squadre impegnate per domare le fiamme

Ancora una giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco nel messinese. La notte scorsa personale permanente del Comando dei vigili del fuoco di Messina è intervenuto per spegnere incendi boschivi ed interfaccia nelle frazioni di Curcuraci.

Sono intervenute cinque squadre del distaccamento cittadino Nord e due unità della sede di Via Salandra con autobotte.

Le fiamme sono state spende solo in tarda mattinata. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio anche se anche in questo la pista privilegiata è quella dolosa.