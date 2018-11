Con 20 presenti e 16 voti favorevoli poco prima delle 20 di ieri sera venerdì 23 novembre è stato approvato il Piano di riequilibrio rimodulato. E’ ventennale ma 5 sono già trascorsi. I faldoni sono stati trasmessi al Ministero che darà finalmente il verdetto. Poi la decisione finale alla Corte dei conti.

Il piano doveva essere trasmesso al Ministero entro mezzanotte.

“Sarebbe stato più semplice non sederci al tavolo di confronto, sarebbe stato più bonario fare populismo senza mettere in campo idee e proposte. Abbiamo scelto, piuttosto, la sfida di un cambiamento, affermando la migliore tradizione della Cisl quale sindacato riformista” commenta il segretario generale della Cisl Messina Tonino Genovese, soddisfatto per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, del pacchetto SalvaMessina, voluto dalla Cisl e fortemente condizionato nelle scelte finalizzate alla salvaguardia del lavoro.