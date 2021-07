Nel Messinese

Nel Messinese i carabinieri interrompono una serata d’intrattenimento abusiva con 200 persone

Sanzionati gli organizzatori e disposta la chiusura del locale per 5 giorni

Hanno organizzato uno spettacolo pubblico senza licenza

A Villafranca Tirrena (ME) i Carabinieri sono intervenuti nell’aera dell“Ex Pirelli” dove, nel cortile esterno di una discoteca, erano stati allestiti tavolini e uno spettacolo di pubblico intrattenimento. All’evento, del tutto abusivo, erano presenti circa 200 persone.

Sono scattate le verifiche da parte dei militari che, nonostante la ressa, hanno identificato gli organizzatori dell’evento, due messinesi di 45 e 36 anni. Gli stessi sono stati sanzionati ai sensi della normativa “anti-Covid” che, in questi casi, prevede la chiusura dell’attività per 5 giorni, estensibili dalla Prefettura per ulteriori 25.

Spettacolo senza autorizzazioni

Le indagini condotte presso gli uffici Comunali con la collaborazione della Polizia Municipale hanno consentito di appurare ulteriori illeciti. In particolare, ai due organizzatori è stata contestata la violazione amministrativa per avere organizzato uno spettacolo o trattenimento pubblico senza licenza, dal momento che non vi era alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza allo svolgimento dell’evento, e la contravvenzione, prevista dal codice penale, per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, in quanto l’apertura di luoghi aperti al pubblico per l’esecuzione dello spettacolo è risultata in contrasto con le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.