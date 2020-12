L'annuncio del ministro della Salute su Twitter

«Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con linizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta».

Lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

A proposito di vaccinazione, il presidente dell’AIFA, Giorgio Palù, intervenuto a L’aria che tira su La7, ha affermato: «I vaccini sono sicuri e vanno fatti con fiducia. Soprattutto dagli ‘over 65’. Prevengono l’infezione e sono un presidio indispensabile di cui ha beneficiato l’umanità come l’acqua potabile. La mortalità infantile è crollata grazie ai vaccini. Ci sono degli effetti indesiderati ma non certo quello che sento dire in giro. Sono basati su Rna che non alterna il genoma, possono dare reazioni infiammatorie locali come qualunque farmaco, basta leggere il bugiardino dell’aspirina e vedere quanti effetti collaterali sono descritti».