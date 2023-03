Allerta di Alarm Phone

Cinquecento persone sarebbero a bordo di un’imbarcazione in pericolo, a sud delle coste siciliane. Lo ha segnalato Alarm Phone.

L’associazione, sui social media, ha scritto: “Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia, ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviate subito le operazioni di salvataggio, non perdete tempo”.

Inoltre, Luca Casarini, il capomissione di Mediterranea Saving Humans ha affermato che, a bordo del motopeschereccio, c’è una “situazione di grave pericolo”, sottolineando che “tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione e lo stesso ha fatto un elicottero della Us Navy“.

Mediterranea ha, quindi, chiesto che venga lanciata subito un’operazione di soccorso: “Non c’è un minuto da perdere. Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore. E a scanso di equivoci, questa è una situazione di distress, non è un’operazione di polizia che serve, si tratta di un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto, ci sono decine di donne e bambini e da bordo segnalano che stanno già imbarcando acqua”. Per questo, “chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un evento Sar”.

Cos’è Alarm Phone?

Alarm Phone è una rete di solidarietà transnazionale che fornisce assistenza e supporto alle persone in difficoltà in mare durante la traversata del Mediterraneo.

Fondata nel 2014, l’organizzazione è composta da volontari provenienti da diverse parti del mondo e si basa su una rete di hotline e mezzi di comunicazione per rispondere alle chiamate di emergenza dei migranti in mare.

Alarm Phone fornisce supporto e informazioni sulle rotte di navigazione, sulle condizioni meteorologiche, sulle possibilità di salvataggio e sulle misure di sicurezza durante la traversata del Mediterraneo.

Inoltre, l’organizzazione lavora per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli e le difficoltà incontrate dai migranti in mare.