In provincia di Pesaro Urbino

Montemaggiore al Metauro, provincia di Pesaro e Urbino, è stata teatro di un tragico femminicidio nella notte scorsa. Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie, una donna di origini brasiliane di 38 anni, colpendola ripetutamente con un coltello. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della coppia, situata in una tranquilla zona residenziale del comune di Colli al Metauro.

L’allarme dato dai vicini, la donna soccorsa in elicottero

A segnalare l’accaduto sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla strazianti della vittima, madre di tre figli. I carabinieri di Montemaggiore, coadiuvati dai colleghi di Pesaro, sono intervenuti tempestivamente sul posto. I soccorsi sono arrivati in breve tempo, ma le condizioni della donna erano già gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona tramite eliambulanza, la 38enne è deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate.

L’aggressore fermato e trattenuto dai carabinieri

Il marito della vittima, autore dell’omicidio, è stato fermato dai militari e portato alla caserma dei carabinieri di Fano. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’uomo era già stato segnalato in passato per maltrattamenti in famiglia. Al momento è sotto custodia e si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini.

Un femminicidio che scuote la comunità locale

L’omicidio ha scosso profondamente la comunità locale, già provata da precedenti episodi di violenza domestica. La vittima, benvoluta nella zona, lascia tre figli piccoli, che ora si trovano privi della figura materna.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto nella notte e il contesto di violenza preesistente nella famiglia. Le autorità indagano per capire se vi siano state lacune nella gestione delle segnalazioni precedenti.