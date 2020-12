Cosa potrebbe succederci se facessimo a meno dei cuscini?

I primi cuscini risalgono all’antica Mesopotamia. Erano fatti di pietra e potevano permetterseli solo i ricchi. Oggi, però, usiamo cuscini morbidi e soffici. Ma dormire senza l’aiuto di un cuscino può fare bene o male alla salute? Ecco cosa potrebbe succedere se ne facessimo a meno, come spiegato da BrightSide.me.

PREVENZIONE DEL MAL DI SCHIENA

Molti cuscini possono portare a una posizione innaturale durante il sonno e il supporto che forniscono non dura a lungo. Sebbene il cuscino in sé non faccia male alla schiena, può peggiorare molti dei sintomi sottostanti. Quando dormiamo senza un cuscino, invece, la colonna vertebrale può riposare e il corpo si trova nella sua posizione naturale.

PREVENZIONE DEL DOLORE AL COLLO

Come appena scritto, la maggior parte dei cuscini può non aiutare a dormire nella giusta posizione e può persino peggiorare la postura del sonno. Piegare il collo in qualsiasi modo per lungo tempo ci può mettere a disagio e i cuscini troppo rigidi o troppo morbidi possono causare il dolore al collo.

PREVENZIONE DEL MAL DI TESTA

Se ci svegliamo con il mal di testa o ci sentiamo storditi, la colpa potrebbe essere del cuscino. I cuscini troppo alti tendono a portare il collo in avanti e aggiungono più tensione ai muscoli del collo. Questo potrebbe causare il mal di testa al mattino, una volta che ci alziamo dal letto.

ALLEVIARE LO STRESS

Se il cuscino cimette a disagio durante la notte, potremmo girarci e rigirarci durante il sonno. E più disturbi abbiamo durante il riposo, meno tempo ha il corpo per occuparsi delle importanti funzioni che avvengono durante la notte. Bisogna ricordare che la privazione costante del sonno può influenzare l’umore e le capacità di pensione, inducendo il corpo a rilasciare più ormoni dello stress durante il giorno.

PREVENZIONE DELL’ACNE FACCIALE

Se ci sbarazziamo del cuscino, potrebbe beneficiarne la pelle. Il visto, infatti, normalmente è premuto sul cuscino per la maggior parte del tempo durante la notte. E se non laviamo spesso le federe – dove così si raccoglie lo sporco – ciò può portare all’acne, alle infiammazioni e alle rughe premature.

BENEFICI PER I CAPELLI

Se ci svegliamo la mattina con i capelli secchi e arruffati, potrebbe essere giunto il momento di rinunciare ai cuscini per salvaguardare le nostre ciocche. Quando ci agitiamo e ci rigiriao di notte, i capelli si sfregano contro la federa, provocandone la rottura. Le federe, inoltre, possono assorbire il sebo dai capelli, lasciandoli secchi e fragili.

E voi… Dormite con o senza cuscino?