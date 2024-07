In provincia di Varese

Due carabinieri sono stati fermati a seguito delle indagini condotte dai colleghi della compagnia di Saronno, in relazione all’accoltellamento di un uomo di origine straniera avvenuto a Castiglione Olona, in provincia di Varese. La Procura della Repubblica locale ha disposto il fermo per i due militari, che erano fuori servizio e sono intervenuti senza alcun ordine formale. La vittima, non ancora identificata, è ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Varese.

L’intervento non autorizzato

Secondo quanto riportato dalla Procura, i due carabinieri si trovavano in un’area boschiva nota per attività di spaccio di stupefacenti quando è avvenuto il fatto. Durante una colluttazione, l’uomo è stato accoltellato. La Procura sta esaminando i dettagli dell’accaduto per determinare la dinamica esatta e le responsabilità. I contorni della vicenda restano ancora da chiarire.

La sospensione dal servizio

L’Arma dei Carabinieri ha immediatamente sospeso i due militari coinvolti, sottolineando che questo episodio non pregiudica il lavoro svolto dall’Arma nella lotta contro lo spaccio di droga nei boschi della provincia di Varese. Da oltre un anno, i carabinieri, insieme agli Squadroni Cacciatori, sono impegnati intensamente nel contrasto a queste attività illecite.

Il contesto

La vittima dell’accoltellamento, un uomo di origine straniera, è ancora in corso di identificazione. Le sue condizioni sono critiche, e i medici dell’ospedale di Varese stanno monitorando attentamente la sua situazione.