Alec Baldwin ha scritto su Twitter per commentare quanto successo sul set di Rust.

L’attore ha promesso sostegno economico alla famiglia della vittima.

Halyna Hutchins era sposata con un figlio.

L’attore Alec Baldwin ha manifestato tutta la sua tristezza su Twitter dopo avere sparato accidentalmente contro la direttrice della fotografia Halyna Hutchins con una pistola di scena sul set del film western Rust, che si sta girando nel New Mexico (e non è detto che le riprese riprenderanno, però).

L’attore 63enne ha twittato di essere in contatto con il marito della vittima e di avere offerto tutto il suo supporto: «Il mio cuore è spezzato per il marito, il figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna», ha scritto. E ancora: «Non ci sono parole per raccontare il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega molto ammirata. Sto collaborando con le indagini della polizia per capire come sia accaduta questa tragedia».

Halyna Hutchins è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo l’incidente di ieri pomeriggio, giovedì 21 ottobre, ma è morta per le ferite riportate. Il regista Joel Souza, 48 anni, è stato ferito e portato via in ambulanza.

Un portavoce di Alec Baldwin ha affermato che l’incidente ha riguardato il mancato sparo di una pistola di scena a salve. La polizia sta cercando di stabilire quale tipo di proiettile sia stato usato nella pistola di scena. I media locali hanno riferito che Baldwin è stato visto fuori dall’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe in lacrime.

Alec Baldwin è anche co-produttore di Rust e interpreta un fuorilegge il cui nipote di 13 anni è stato condannato per omicidio colposo. Halyna Hutchins, di origine ucraina, è cresciuta in una base militare sovietica nel Circolo Polare Artico. Ha studiato giornalismo a Kiev e cinema a Los Angeles ed è stata nominata ‘stella nascente’ dalla rivista American Cinematographer nel 2019.