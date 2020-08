L'esito di uno studio australiano

Con il clima caldo e secco dei mesi estivi, indossare una mascherina chirurgica o in tessuto può risultare scomodo e fastidioso. Tuttavia, l’aria meno umida, e quindi più secca, favorisce la diffusione del coronavirus.

Così uno studio australiano pubblicato su Transboundary and Emerging Diseases. Nella ricerca un epidemiologo ha associato il livello dell’umidità nell’aria con la dinamica dell’epidemia di Covid-19 in diverse zone dell’Australia.

Ebbene, quando l’epidemia è nella sua fase esponenziale, il numero di nuovi casi è aumentato nei giorni più secchi. Ad esempio, a sud-est di Sydney, sono stati registrati 237 nuovi casi quando l’umidità relativa dell’aria era del 77,42%, rispetto ai soli 28 nuovi casi quando l’umidità dell’aria era dell’86,73%. Ciò è stato rilevato anche quando l’epidemia di Covid-19 era nella sua fase discendente. In un giorno in cui l’umidità dell’aria era del 64,13%, sono stati contati 120 nuovi casi contro i 57 in una giornata più umida (74,49%) nella stessa regione.

Secondo i calcoli, la diminuzione dell’1% dell’umidità è associata ad un aumento di circa il 7% del numero di nuovi casi, indipendentemente dalla fase dell’epidemia.

Ciò sarebbe dovuto alle dimensioni delle goccioline che contengono le particelle di virus quando una persona tossisce o starnutisce. Quando il clima è secco, queste goccioline sono più piccole e possono viaggiare più lontano.

«Quando starnutisci o tossisci, queste goccioline infettive più piccole possono restare sospese nell’aria più a lungo. Ciò aumenta l’esposizione al virus di altre persone. Quando l’aria è umida e le goccioline sono più grandi e più pesanti, atterrano sulle superfici più rapidamente», ha spiegato il professor Michael Ward, autore di questo studio.

Quando l’aria è secca, quindi, indossare una mascherina per ridurre il tempo di esposizione al coronavirus ha senso.