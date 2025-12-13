La guida automatica tradisce ancora: madre finisce in piscina con l’auto

Un errore di guida ha trasformato un tranquillo pomeriggio in piscina in una scena surreale. A La Ciotat, nel sud della Francia, una donna ha perso il controllo della sua auto automatica e si è ritrovata nell’acqua insieme alla figlia di 5 anni.

L’incidente è avvenuto all’interno del complesso sportivo municipale della città, dove si trova una piscina coperta molto frequentata da famiglie e sportivi locali. Secondo quanto riportato dai media francesi, la conducente, una donna di 38 anni, era alla guida di una Jaguar XF automatica quando ha premuto per errore l’acceleratore al posto del freno.

L’auto ha sfondato la vetrata dell’edificio e si è inabissata nella vasca sotto gli occhi increduli di bagnanti e personale.

La dinamica: dalla strada all’acqua in pochi secondi

Tutto è avvenuto in un attimo. La conducente stava probabilmente cercando di parcheggiare nei pressi della struttura quando, nel tentativo di fermarsi, ha premuto il pedale sbagliato. Il potente scatto dell’auto ha fatto saltare il marciapiede, sfondare la facciata in vetro e finire nella piscina coperta, dove in quel momento si trovavano altri nuotatori.

A bordo, insieme alla donna, c’era la figlia di cinque anni. Entrambe sono rimaste all’interno dell’abitacolo mentre il veicolo si immergeva nell’acqua.

Due bagnini presenti sul posto hanno reagito tempestivamente: si sono tuffati e hanno portato in salvo madre e figlia, che non hanno riportato ferite. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente.

Nessun ferito, ma piscina chiusa e danni ingenti

Il municipio di La Ciotat ha confermato in una nota ufficiale: “Le occupanti del veicolo sono state estratte e non si registrano feriti”.

Tuttavia, i danni alla struttura sono importanti. L’impatto ha compromesso parte della facciata e l’auto ha contaminato l’acqua della piscina con liquidi e sostanze potenzialmente nocive.

Per ragioni di sicurezza e igiene, la piscina resterà chiusa per diversi giorni, in attesa delle operazioni di recupero del veicolo e della bonifica dell’impianto.

Vasca da svuotare: 900.000 litri d’acqua da smaltire

Una delle principali conseguenze dell’incidente riguarda la contaminazione della vasca, che contiene circa 900 metri cubi d’acqua (ovvero 900.000 litri). L’impatto dell’auto ha disperso nell’acqua residui di carburante, olio motore e sostanze plastiche, rendendo necessaria la sua completa rimozione.

Le autorità locali hanno avviato lo svuotamento dell’intera piscina, un’operazione che richiederà diversi giorni e costi significativi. La struttura verrà poi completamente igienizzata prima della riapertura al pubblico, prevista tra alcune settimane.

Un errore comune, soprattutto nei veicoli automatici

Secondo la Sécurité Routière, l’agenzia francese per la sicurezza stradale, errori di questo tipo non sono rari. In particolare, tra i conducenti non abituali di veicoli automatici, può accadere di confondere il pedale del freno con quello dell’acceleratore, soprattutto in situazioni di stress o disattenzione. La Jaguar XF coinvolta è un modello dotato di cambio automatico, privo del pedale della frizione. Un’impostazione che riduce lo sforzo alla guida, ma può causare reazioni errate nei momenti critici, come dimostra questo incidente.

Curiosità: quando l’auto finisce in acqua

Secondo un’indagine di Europe Assistance, meno del 15% degli automobilisti sa cosa fare se l’auto cade in acqua.

I finestrini automatici potrebbero smettere di funzionare dopo pochi secondi: è consigliabile agire subito o avere un martelletto di emergenza a portata di mano.

Il mito dell’auto che galleggia è falso: la maggior parte dei veicoli si inabissa in meno di un minuto.