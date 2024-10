Tragedia a Quarto, nel napoletano

Un dramma inaspettato ha scosso la comunità di Quarto, in provincia di Napoli. Durante la tarda mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, un bambino di soli 10 anni è deceduto all’Istituto scolastico “Borsellino” in via Crocillo.

Secondo le prime informazioni, il bambino si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo durante la ricreazione, perdendo conoscenza.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, i tentativi di rianimazione cardiopolmonare, durati circa 45 minuti, si sono rivelati purtroppo vani.

Le circostanze precise dell’accaduto restano ancora poco chiare, e l’intera comunità scolastica è sotto shock per la perdita improvvisa.

In considerazione della giovane età della vittima e delle circostanze improvvise della morte, è probabile che l’Autorità Giudiziaria avvii un’inchiesta per chiarire le esatte cause del decesso.