11 spiagge sono siciliane

Assegnate anche quest’anno le bandiere blu, il riconoscimento assegnato alle località rivierasche e agli approdi turistici con le acque più pulite e più sostenibili, dalla Foundation for Environmental Education (FEE), con sede in Danimarca. Per quanto riguarda l’Italia, sono 210.

PIEMONTE

Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Cannobio e Cannero Riviera;

Provincia di NOVARA: Gozzano.

LOMBARDIA

Provincia di BRESCIA: Gardone Riviera.

TRENTINO ALTO ADIGE

provincia di TRENTO: Bedollo, Baselga di Piné, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone.

LIGURIA

provincia di IMPERIA: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina;

provincia di SAVONA: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze;

provincia di GENOVA: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia;

provincia di di LA SPEZIA: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

TOSCANA

provincia di MASSA – CARRARA: Carrara, Massa;

provincia di LUCCA: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio;

provincia di PISA: Pisa;

provincia di LIVORNO: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina;

provincia di GROSSETO: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto.

FRIULI VENEZIA GIULIA

provincia di GORIZIA: Grado;

provincia di UDINE: Lignano Sabbiadoro.

VENETO

provincia di VENEZIA: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia;

provincia di ROVIGO: Rosolina, Porto Tolle.

EMILIA ROMAGNA

provincia di FERRARA: Comacchio;

provincia di RAVENNA: Ravenna, Cervia;

provincia di FORLÌ – CESENA: Cesenatico, San Mauro Pascoli;

provincia di RIMINI: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

MARCHE

provincia di PESARO – URBINO: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo;

provincia di ANCONA: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana;

provincia di MACERATA: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche;

provincia di FERMO: Fermo, Altidona, Pedaso;

provincia di ASCOLI PICENO: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

ABRUZZO

provincia di TERAMO: Martinsicuro, Alba Adriatica,Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi;

provincia di PESCARA: Pescara;

provincia di CHIETI: Francavilla al Mare, Fossacesia,Vasto, San Salvo;

provincia di L’AQUILA: Villalago, Scanno.

MOLISE

provincia di CAMPOBASSO: Campomarino.

LAZIO

provincia di ROMA: Trevignano Romano, Anzio;

provincia di LATINA: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno.

CAMPANIA

provincia di NAPOLI: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri;

provincia di SALERNO: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati.

BASILICATA

provincia di POTENZA: Maratea;

provincia di MATERA: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

PUGLIA

provincia di FOGGIA: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta;

provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI: Margherita di Savoia, Bisceglie;

provincia di BARI: Polignano a Mare, Monopoli;

provincia di BRINDISI: Fasano, Ostuni, Carovigno;

provincia di TARANTO: Castellaneta, Maruggio, Ginosa;

provincia di LECCE: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò.

CALABRIA

provincia di COSENZA: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana;

provincia di CROTONE: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto;

provincia di CATANZARO: Sellia Marina, Soverato;

provincia di VIBO VALENTIA: Tropea;

provincia di REGGIO CALABRIA: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno.

SICILIA

provincia di MESSINA: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa;

provincia di AGRIGENTO: Menfi;

provincia di RAGUSA: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.

SARDEGNA