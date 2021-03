L'obiettivo: dimostrare che si possono organizzare concerti durante la pandemia

A Barcellona un esperimento senza precedenti: 5mila persone a un concerto rock .

un esperimento senza precedenti: . L’obiettivo dello studio: dimostrare che i concerti sono possibili nonostante la pandemia.

Una band rock e 5mila spettatori che ballano senza mantenere il distanziamento sociale ma con la mascherina. È successo ieri, sabato 27 marzo, a Barcellona, in Spagna. No, non si è trattato di un atto ‘sovversivo’ contro le misure anti Covid-19 ma un esperimento clinico per dimostrare che i concerti sono possibili, nonostante la pandemia.

Santi Balmes, cantante dei Love of Lesbian, gruppo molto noto in Spagna, ha dichiarato: «Sono molto, molto commosso. È passato un anno e mezzo da quando siamo saliti sul palco».

L’euforia è stata condivisa dagli spettatori del Palau Sant Jordi saltando, ballando, cantando a squarciagola e addirittura bevendo una birra al bancone, come se la pandemia di coronavirus fosse scomparsa per una sera.

L’evento, come raccontato da RTL.be, è stato preceduto da tre piste da ballo di tre discoteche di Barcellona, chiuse a causa dell’emergenza, trasformate in ospedali da campo per testare tutti i partecipanti dell’esperimento con il tampone. Una volta il risultato negativo, ogni partecipante ha ricevuto la convalida per la partecipazione.

Josep Maria Libre, medico, ha spiegato: «Speriamo che il concerto sia completamente sicuro. Per 14 giorni monitoreremo quale degli spettatori avrà preso il Covid-19 e avviseremo». Già nel mese di dicembre era stato organizzato un progetto con 500 spettatori precedentemente testati e nessuno, pochi giorni dopo, è risultato positivo al coronavirus.