Matteo Bassetti, ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1, a proposito di mascherina, dopo l’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto: “All’aperto inutile, mentre lo è ancora sui trasporti pubblici o al chiuso. Toglierla il 31 marzo? Se arriviamo al 95% di persone protette la mascherina la potremo mettere in soffitta”.

L’infettivologo ha anche ‘affondato’ sul microbiologo Andrea Crisanti: “Io non discuto con chi non stimo, e Crisanti non lo stimo perché parla di cose che non sa. Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi vede tutti i giorni i malati non chi non l’ha mai visti se non durante il corso di laurea”.

Bassetti sta anche pensando di entrare in politica? “Nella vita mai dire mai, oggi direi no, vediamo domani. In questi casi dipende sempre quali sono le offerte e cosa vai a fare, ma ora non ci penso, il 2023 s’ha da veni, poi ci penseremo”.