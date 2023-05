Era in ospedale dal 5 aprile scorso

Dopo un periodo di 45 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, è stato dimesso stamattina, venerdì 19 maggio, dall’ospedale San Raffaele di Milano.

Berlusconi era stato ricoverato dal 5 aprile scorso per curare un’infezione polmonare che si era manifestata a causa di una leucemia mielomonocitica cronica. Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, è stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del San Raffaele.

Berlusconi ha salutato i cronisti con un visibile cenno della mano all’uscita dal cancello di via Olgettina 60, dove erano radunati da prima mattina sotto la pioggia battente in attesa delle sue dimissioni. Accanto a lui c’era la sua compagna Marta Fascina, che lo ha accompagnato durante l’intero periodo di ricovero. I cancelli erano stati aperti già un’ora prima, in preparazione del suo momento di partenza.

Da qualche giorno circolavano voci sulle imminenti dimissioni di Silvio Berlusconi che si sono fatte empre più insistenti dopo la diffusione di due video registrati durante la convention di Forza Italia il 5 e 6 maggio, nonché dopo le elezioni amministrative dello scorso weekend. A confermare l’importanza di tali incontri, domenica scorsa Berlusconi ha ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini.