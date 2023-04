17° giorno al San Raffaele di Milano

“Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo”.

Così il bollettino medico, a firma dei professori Alberto Zangrillo (che è anche il medico personale dell’ex premier) e Fabio Ciceri, diramato oggi, venerdì 21 aprile, all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il leader di Forza Italia è ricoverato da 17 giorni per una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Sempre oggi, Orazio Fascina, padre della compagna di Silvio Berlusconi, Marta, è arrivato in ospedale e ha rivolto un sorriso ai giornalisti che gli hanno chiesto come stesse andando. Dal giorno del ricovero, Marta Fascina non è mai stata vista lasciare l’ospedale, mentre il padre Orazio è entrato e uscito spesso per stare vicino alla figlia.

Cos’è un’infezione polmonare?

Un’infezione polmonare è un’infiammazione dei polmoni che può essere causata da una varietà di agenti infettivi, tra cui batteri, virus, funghi e parassiti. L’infezione può colpire una o entrambe le parti dei polmoni e può variare in gravità e durata.

Le infezioni polmonari possono essere classificate in base alla parte del polmone interessata e alla gravità dell’infiammazione. Le infezioni più comuni sono:

Bronchite: è un’infiammazione dei bronchi, i tubi che trasportano l’aria nei polmoni. La bronchite può essere acuta o cronica ed è spesso causata da virus o batteri

Polmonite : è un’infiammazione dei tessuti polmonari, in cui i piccoli sacchi d’aria (alveoli) si riempiono di pus e altri liquidi. La polmonite può essere causata da batteri, virus, funghi o parassiti.

: è un’infiammazione dei tessuti polmonari, in cui i piccoli sacchi d’aria (alveoli) si riempiono di pus e altri liquidi. La polmonite può essere causata da batteri, virus, funghi o parassiti. Tubercolosi : è un’infezione causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis che colpisce principalmente i polmoni, ma può diffondersi anche ad altri organi

: è un’infezione causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis che colpisce principalmente i polmoni, ma può diffondersi anche ad altri organi Aspergillosi : è un’infezione causata dal fungo Aspergillus che colpisce principalmente le persone con un sistema immunitario compromesso

: è un’infezione causata dal fungo Aspergillus che colpisce principalmente le persone con un sistema immunitario compromesso Infezioni opportunistiche: sono infezioni che si sviluppano in persone con un sistema immunitario compromesso, come quelle con HIV/AIDS o che hanno subito un trapianto di organi.

I sintomi delle infezioni polmonari possono variare a seconda della gravità e della causa dell’infezione, ma possono includere tosse, febbre, difficoltà respiratorie, affaticamento, dolore toracico e produzione di muco o espettorato di diversi colori. Il trattamento delle infezioni polmonari dipende dalla causa sottostante e può includere antibiotici, antivirali, antifungini e altri farmaci. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un ricovero in ospedale per il monitoraggio e il trattamento dell’infezione polmonare.