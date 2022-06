Da Kiev chiedono spiegazioni

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non ha voluto ascoltare” gli avvertimenti americani diffusi prima dell’invasione da parte dell’esercito russo.

Biden, a Los Angeles per raccogliere fondi per il Partito Democratico, ha detto che “molte persone pensavano che stessi esagerando” parlando di un imminente attacco russo all’Ucraina prima che iniziasse. “Sapevo, però, che c’erano informazioni in questa direzione. Putin stava per attraversare il confine. Non c’erano dubbi e Zelenaky non voleva sentirlo né molte altre persone”. Serhii Nykyforov, portavoce presidenziale ucraino, ha affermato che le parole di Biden “ccertamente hanno bisogno di una spiegazione”.

Ursula von der Leyen a Kiev

In attesa di chiarimenti, da registrare l’arrivo a Kiev di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per un’altra visita dedicata alle ambizioni dell’Ucraina di aderire all’UE. “Sono tornata a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Shmygal. Faremo il punto sul lavoro congiunto necessario per la ricostruzione e sui progressi dell’Ucraina sulla strada verso l’Europa”, ha detto von der Leyen ai giornalisti.

A Mariupol allerta colera

Infine, l’Ucraina ha chiesto all’Occidente di accelerare le consegne delle armi per resistere ai bombardamenti dell’esercito russo nel Donbass. Allo stesso tempo, Kiev ha invitato la comunità internazionale a fornire aiuti umanitari per via del colera a Mariupol, dove le infrastrutture sanitarie sono state distrutte e i cadaveri si trovano in strada: “C’è un’epidemia di dissenteria e colera”, ha detto alla TV ucraina il sindaco Vadym Boïtchenko: “La guerra che ha già preso 20.000 abitanti (…) purtroppo con queste infezioni, osterà la vita a migliaia di altre persone”.

