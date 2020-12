È successo negli Stati Uniti d'America

Una famiglia è stata cacciata da un volo perché una bambina di due anni si rifiutava di indossare la mascherina.

perché una bambina di due anni si rifiutava di indossare la mascherina. La famiglia ha documentato quanto successo con un video condiviso su Instagram .

. La compagnia aerea ha difeso quanto deciso dall’equipaggio.

Stati Uniti d’America. Un video, diventato virale sui social media, mostra una famiglia che è stata cacciata da un volo della United Airlines perché la figlia di due anni si è rifiutata di indossare la mascherina. La vicenda è raccontata dal New York Post.

In un filmato pubblicato su Instagram la statunitense Eliz Orban ha raccontato che venerdì scorso, 11 dicembre, insieme al marito e alla loro bambina, erano pronti per volare da Denver a Nemark, nel New Jersey, quando sono stati espulsi dall’aereo per precauzione contro il Covid-19.

La donna, in lacrime, ha raccontato: «Siamo appena stati cacciati dal volo perché la nostra bambina di 2 anni non voleva indossare la mascherina e ci abbiamo provato». Eliz Orban ha anche condiviso un video in cui si osserva il marito che cerca di mettere il dispositivo sul volto della figlia che, però, si dimena: «Vieni qui, devi metterla», dice l’uomo alla piccola mentre si copre la bocca con la mano. «Devi».

A un tratto si avvicina un membro dell’equipaggio: «Salve, signore. Devo chiederle di prendere le sue cose e di lasciare l’aereo». «Mi sta prendendo in giro», risponde incredulo il marito di Eliz. «No, signore».

Nonostante l’uomo abbia spiegato allo stewart di avere fatto di tutto per indossare la mascherina alla figlia, anche tenendola sul suo viso, il membro dell’equipaggio è stato impassibile: «Devo chiederle di scendere da questo aereo».

L’uomo ha provato a insistere ma niente. Ed è poi intervenuta la moglie Eliz: «Non possiamo costringerla. La tiene letteralmente in mano e piange». Alla fine, la famiglia è stata cacciata dal velivolo.

IL VIDEO:

«Sono ancora seduta qui in preda alla confusione, all’incredulità, al disgusto e all’umiliazione» ha scritto la donna su Instagram, ex sciatrice di Biathlon. «L’esperienza è stata traumatizzante ma anche molto umiliante», ha aggiunto.

La donna ha anche raccontato di avere volato con la figlia di 2 anni – gli esperti, è bene ricordarlo, sostengono che la mascherina non va indossata sotto ai 6 – «già 4 volte durante la pandemia, senza mai avere problemi».

La United Airlines, in una nota, ha affermato: «La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e passeggeri è la nostra massima priorità, motivo per cui abbiamo una serie di politiche a più livelli, tra cui l’obbligo che tutti, a bordo, debbano indossare la mascherina», anche i bambini di due anni.